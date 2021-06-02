Adalet Eş Anlamlısı Nedir? Adaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Adalet eş anlamlısı ile merak ediliyor. Türk Dil Kurumu tarafından birçok farklı tanımı bulunan bu sözün yerine kullanılabilen yazılışı farklı ancak anlamları aynı sözcükler bulunmaktadır. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasını ifade eden bu sözcük, Arapça kökenli olduğu bilinirken öte yandan "Adalet Eş Anlamlısı Nedir?" Sorusu bu noktada yanıt arıyor. İşte Adalet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Türk Dil Bilgisi derslerinde de eğitim hayatımızda öğretilen konular arasında yer alan eş anlamlı kelimeler, günlük yaşantımızda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Basit tanımıyla yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük gruplarından adalet kelimesi de eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor.

ADALET KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Adalet kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "türe"dir.

1. Türe

ADALET NE DEMEKTİR?

Adalet kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise türe sözcüğüdür. Türe, Türkçe kökenli olduğu gibi adalet kelimesiyle tanımlanmaktadır.