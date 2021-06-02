AÖF sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi

29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Fakültesi 2. ve 6. dönem final sınavlarının sonuçları, AÖF sonuçları açıklandı mı sorusuyla gündeme geldi. AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırmaya koyuldu. Anadolu Üniversitesi'nin tüm sınavları 7 Haziran'da sona erecek. Anadolu Üniversitesi'nin tüm sınav sonuçlarını açıklaması için bütün sınavların bitmesi beklenecek. İşte açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi.

2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.