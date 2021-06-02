AÖF sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi

29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Fakültesi 2. ve 6. dönem final sınavlarının sonuçları, AÖF sonuçları açıklandı mı sorusuyla gündeme geldi. AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırmaya koyuldu. Anadolu Üniversitesi'nin tüm sınavları 7 Haziran'da sona erecek. Anadolu Üniversitesi'nin tüm sınav sonuçlarını açıklaması için bütün sınavların bitmesi beklenecek. İşte açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi.
2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2. ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF öğrencileri, final sınav notlarına 14 Haziran tarihinden itibaren anadolu.edu.tr adresinden, AÖF öğrenci numaralarıyla veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonucuna ilişkin bir evrak gönderilmeyecek.
AÖF SINAV SORULARINA İTİRAZ HAKKI
Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan sınavlara ve sorulara ilişkin itirazların 3 Haziran'a kadar yapılacağı duyuruldu. Adaylar, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden 3 Haziran'a kadar itirazda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate