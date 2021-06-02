Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yeniden kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Düzce Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

ÖNEMLİ KATKILARI OLACAK

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ve bilgi birikimini çeşitli bilim dallarında nesilden nesile aktaran Ege Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesinin kurulması ile birlikte fakülte sayısı 19'a ulaştı.

Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hepimizin bildiği gibi akademik kurumların sağlam temeller üzerinde kurulmaları, gelişmeleri ve yükselmeleri bu kurumların kültürlerine ve geleneklerine göre şekillenir. Küresel dönüşümün yanı sıra 21.yüzyıl dinamikleri doğrultusunda bilimsel altyapısını yeniden gözden geçiren üniversitemiz bünyesinde, köklü akademik geleneğinde var olan hukuk eğimini yeni bir fakülte ile kurumsal hale getiriyor. Kurulduğu 1955 yılından bu yana kendi geleneğini oluşturan Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında Hukuk Fakültesi kuruldu. Üniversiteleri ve bağlı kuruluşlarını yeniden düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Ege Üniversitesi bünyesinden Dokuz Eylül Üniversitesi doğdu. Uzun çabalar sonucu kurulan Hukuk Fakültesi, mevzuat gereği yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlandı. Ege Üniversitesi 66 yıllık eğitim ve bilim tecrübesini kullanarak nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirebilme potansiyeline sahip bir yükseköğretim kurumu. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ve bilgi birikimini çeşitli bilim dallarında nesilden nesile aktaran üniversitemizin bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulması ile ilgili senato kararını alarak Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruldu. Üniversitemize, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

HUKUKÇULARA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Türkiye'de hukuk sektörünün iş yükünün sürekli arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Gerek yargı alanında gerek özel sektörün birçok alanında gerekse yönetim alanında hukukçulara ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizin geleceği bakımından, Türk hukukçularının hukuk düzeni içinde kalkınmada, kültürel ve sosyal gelişme ile toplumsal barışın sağlanmasında çok önemli rolleri bulunuyor. Üniversitemizde Hukuk Fakültesi açılması, ülkemizin bu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Bölgemizde, hukuk eğitimi almak isteyen kişiler için yeni olanaklar yaratmak istiyoruz. Köklü bir geçmişe ve ciddi imkânlara sahip üniversitemizin, diğer alanlarda olduğu gibi, hukukçu yetiştirilmesinde de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Altmış yılı aşkın eğitim ve bilim tecrübemizi aktararak nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirebilme potansiyeline sahibiz. Kurulan hukuk fakültesi üniversitemizin gelişmesine önemli katkıları olacak. Bununla birlikte hukuk alanına özgü uygulama ve araştırma merkezleri kurma olanağına da sahip olacağız. Üniversitemizde disiplinler arası çalışmalara ve işbirliğine, hukuk bilim alanını eklemeyi amaçlıyoruz. Birçok fakültemizde hâlihazırda lisans ve lisansüstü düzeyde hukuk dersleri bulunuyor. Hukuk fakültesinin öğretim elemanları, bu derslere katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

39 YILLIK HASRET

Ege Üniversitesi'nde 20 yıllık uğraş sonucunda fiili kuruluşunu 1978 yılında tamamlayan Hukuk Fakültesi; 1982 yılında o dönemde yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Ege 39 yılın ardından yeniden Hukuk Fakültesi'ne kavuşmuş oldu.