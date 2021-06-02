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Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:27

, fındığın kilosu kaç TL? 2021 il il fındık fiyatları: Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri

Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL? 2021 il il fındık fiyatları: Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri fındık fiyatları listesi

Her yaz olduğu gibi bu yaz da Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve çay fiyatları vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle Ordu, Fatsa, Çarşamba, Giresun, Samsun, Sakarya, Düzce gibi fındık üretimiyle ön plana çıkan yerlerde , fındığın kilosu kaç TL gibi sorular gündeme geliyor. 2021 il il fındık fiyatları açıklandı. İşte Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri !

Karadeniz Bölgesi'nin en değerli ürünlerinden biri olan ve ihracatta ülkemize büyük katkısı olan fındık için üreticiler bahçe bakımını yapıyor. Fındık toplama sezonuna kısa bir zaman kala üreticiler fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL oldu diye araştırıyor. 2021 il il fındık fiyatları 19 TL ile 26 TL arasında değişiyor. Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri fındık fiyatları listesi haberimizde yer alıyor.

2021 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl fındık fiyatlarında taban fiyat Trabzon fındığında görülürken en yüksek fındık fiyatı ise 26,60 TL'ye varan fiyatlarla Giresun fındığında görülüyor. Yağlı, sivri ve levant gibi türlere göre fiyat farkı gözlemlenen fındıkta geçen yıla oranla artış söz konusu oldu. Sezon açıldığında fındık fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılması da öngörülüyor.

2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

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Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç TL? 2021 il il fındık fiyatları: Sakarya, Giresun, Ordu ve ilçeleri fındık fiyatları listesi
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