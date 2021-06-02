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Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:17

MEB açıkladı! Karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte

MEB Ziya Selçuk açıkladı! Karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte 2. dönem karnelerin verilme tarihi

Karneler ne zaman verilecek, soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması önceki gün Milli Eğitim Bakanı ’tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte karnelerin verilme tarihi

Okulların tekrardan açılması ile birlikte karnelerle ilgili gelişmeler öğrencilerin gündeminde oturdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklama ile birlikte pek çok soruya cevap verirken, karne konusuna da değindi. Peki 2.dönem karneleri ne zaman verilecek ve nasıl alınacak? İşte 2. dönem karnelerin verilme tarihi

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler ne zaman verilecek sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyordu. Konuya ilişkin açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte karnelerin verileceği tarih

İşte Bakan Selçuk'un karnelerle ilgili açıklaması;"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

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MEB Ziya Selçuk açıkladı! Karneler ne zaman verilecek, nasıl alınacak? İşte 2. dönem karnelerin verilme tarihi
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