Sınıfların ötesinde eğitim

NUN Okulları öğretmenleri, pandemi döneminde Bitlis köy ve ilçe merkezinde yer alan 7 farklı okuldan 150 öğrenciyle, fırsat eşitliği sağlamak ve farkındalık yaratmak adına çevrim içi ders ortamında bir araya geldi. "Sınıfların Ötesinde" projesi kapsamında, Bitlis'te farklı kademelerden çocukların birlikte eğitim aldığı birleştirilmiş sınıflar başta olmak üzere, köy okulları ve ilçe merkezindeki 7 farklı okuldan öğrencilere temas etmek hedeflendi. Bitlis'te görev yapan öğretmen Mihraç Kulu, "Özellikle birleştirilmiş sınıflardaki çocuklarımız uzaktan eğitim sürecini EBA TV üzerinden takip etmekte, yüz yüze eğitimlerde de sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Proje kapsamında ulaşılan birleştirilmiş sınıflar ve köy okullarındaki öğrenciler ilk defa çevrim içi eğitim almıştır. Çocuklarımız bu konuda farklı bir tecrübe kazanmıştır. Projenin yaygınlaşması, içeriğinin farklı atölyelerle zenginleşerek devam etmesi çocuklarımız için büyük bir şans olacaktır" dedi. NUN Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Nesibe Ecevit de "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi, en çok köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencileri etkiledi. Bizler, sanatın iyileştirici gücüne inanan ve iyi insan yetiştirmek üzerine idealleri olan öğretmenleriz. Bu amaçla sanat öğretmenlerimiz; renklerini, seslerini ve nefeslerini Bitlis'teki çocuk yüreklere ilham olmak üzere taşıdılar" diye konuştu.