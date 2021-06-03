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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:07 Son Güncelleme: 3.6.2021 15:07

2021 sınav takvimi ile ne zaman? Bu sene ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

ÖSYM 2021 sınav takvimi ile YKS sınavı ne zaman? Bu sene YKS ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen , , oturumlarına binlerce aday katılım sağlayacak. Bu kapsamda “ ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Haziran ayının ilk günleriyle beraber üniversitede eğitim almak isteyen milyonlarca kişi kısa zaman sonra düzenlenecek olan bu sınava hazırlanıyor. Bilindiği üzere TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav Haziran ayında belirlenen tarihlerde düzenlenecek. Buna göre; Bu sene ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte tüm detaylar…

YKS sınavına kısa zaman kala milyonlarca aday geri sayıma başladı. Haziran ayının gelmesiyle beraber adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. "2021 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında yapılacak?" soruları sınava sayılı günler kalırken araştırma konusu haline geliyor. Her sene milyonlarca yükseköğretim adayının katılım sağlayacağı sınavın bu sene de Haziran sonunda belirlenen tarihlerde üç oturum halinde düzenleneceği biliniyor. Buna göre; YKS sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar…

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?

2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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ÖSYM 2021 sınav takvimi ile YKS sınavı ne zaman? Bu sene YKS ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
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