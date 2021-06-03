Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Başvuruların ne zaman ve hangi tarihte biteceğini öğrenmek isteyen adaylar; "KPSS başvurusu ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Henüz başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar ise "KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusu için araştırmalarını sürdürüyorlar. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri sonrasında KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmesi gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45