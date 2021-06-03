LGS tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Liselere Giriş Sınavıyla ilgili (LGS) İlçe Sınav Komisyonunca bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yahşihan Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şerif Turan yaptığı konuşmada, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sınavlarla ilgili bina ve diğer görevlilerin sınav öncesi, sınav esnasında ve sınav sonrasında yapmaları gereken kuralların detaylı olarak anlatıldığını bildiren Turan, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından esasları belirlenen kurallar çerçevesinde öğrencilerimiz güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımızdaki fiziki tüm şartları yerine getirdik. Yaşanabilecek olumsuzlukların olmaması içinde her türlü tedbiri almış durumdayız. Bugün burada 7 sınav merkezinde uygulanacak olan LGS sınavı ile ilgili bina sorumlularına gerekli detaylarla ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Sınavın pazar günü ilk oturumunun saat 09.30'da, ikinci oturumun ise saat 11.30'da başlayacağını hatırlatan Şube Müdürü Turan şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için ise en geç saat 11.10'da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunmaları gerekir. Yanlarında geçerli kimlik bölgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Öğrenciler sınav başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen öğrenciler sınava alınacak, ancak sınav sonunda ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava alınmayacaktır. Ayrıca diğer resmi kuralların detaylar ile ve özellikle de sınavda uygulanacak olan Covid-19 tedbirlerine yönelik de salgın tedbirlerin alınmasına yönelik de arkadaşlarımızı bilgilendirmiş olduk."

Toplantı, sınav bina sorumlularının LGS ile ilgili soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.