GÖZLER ÖSYM'DE! YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS (TYT-AYT-YDT) sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı!

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ve yerleri için geri sayım başladı. Üniversite sınavının TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının da 27 Haziran'da gerçekleşeceği biliniyor. Bu kapsamda "YKS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları binlerce adayın gündemine taşındı. Üniversite eğitimi almak isteyen binlerce kişi düzenlenecek sınava katılım sağlayacakları yerleri merak ediyor. İşte ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.
YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.