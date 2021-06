Geçtiğimiz gün yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararlarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak sınavlarla ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. MEB kararlarını ve tedbirlerini duyuran Bakan Selçuk LGS'ye ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. Buna göre sınavda değişiklik yok ve 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...