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Giriş Tarihi: 3.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 3.6.2021 07:09

Son dakika | Bakanı 'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Geçtiğimiz gün yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararlarını açıklayan Bakanı son olarak sınavlarla ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. MEB kararlarını ve tedbirlerini duyuran Bakan Selçuk 'ye ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. Buna göre sınavda değişiklik yok ve olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları

Son dakika haberleri: Bakanı , Twitter hesabından, "'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

6 Haziran'da yapılacak LGS sınavına ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:

SON DAKİKA | LGS TÜYOLARI: MATEMATİK ELEYECEK

Hafta sonu yapılacak Lise Geçiş Sınavı'nda () matematik fark yaratacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Uzmanlar adayların performansını artıracak altın değerinde önerileri SABAH'a değerlendirdi. SABAH Eğitim Yazarı Sait Gürsoy ile Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak LGS'de fark yaratan testin matematik olduğunu belirtti. Uzmanlar "Soru çözüm ortalaması en düşük test hep matematik olduğu için, toplam puan getirisi en yüksek test de her yıl matematik oluyor" uyarısında bulundular.


İşte madde madde uyarılar:

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Sınavda değişiklik yok ve olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.
Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin.
Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

SAAT 9.00'DA HAZIR OLUN
Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Dış alanda maske zorunlu, ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Son dakika | Yüz yüze eğitim ve okullarla

Edinilen son dakika haberine göre PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat!
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