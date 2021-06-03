Uzmanlar adayların performansını artıracak altın değerinde önerileri SABAH'a değerlendirdi. SABAH Eğitim Yazarı Sait Gürsoy ile Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak LGS'de fark yaratan testin matematik olduğunu belirtti. Uzmanlar "Soru çözüm ortalaması en düşük test hep matematik olduğu için, toplam puan getirisi en yüksek test de her yıl matematik oluyor" uyarısında bulundular.



İşte madde madde uyarılar: