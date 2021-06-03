Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
6 Haziran'da yapılacak LGS sınavına ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:
SON DAKİKA | LGS TÜYOLARI: MATEMATİK ELEYECEK
Hafta sonu yapılacak Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) matematik fark yaratacak.
Uzmanlar adayların performansını artıracak altın değerinde önerileri SABAH'a değerlendirdi. SABAH Eğitim Yazarı Sait Gürsoy ile Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak LGS'de fark yaratan testin matematik olduğunu belirtti. Uzmanlar "Soru çözüm ortalaması en düşük test hep matematik olduğu için, toplam puan getirisi en yüksek test de her yıl matematik oluyor" uyarısında bulundular.
İşte madde madde uyarılar:
Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak.
Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.
Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin.
Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.
SAAT 9.00'DA HAZIR OLUN
Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.
Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.
Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak.
Dış alanda maske zorunlu, ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin.
Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.
Edinilen son dakika haberine göre PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.