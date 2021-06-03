Yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar HKÜ’de tartışıldı

Katılımın yoğun olduğu konferansta; içinde bulunduğumuz dijital dönemde, yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar, zorluklar ve çözümler tartışıldı.

HKÜ'nün, geçen yıl Mart ayında salgının ortaya çıkması ile birlikte yüzyüze ve çevrimiçi eğitimin harmanlandığı melez bir eğitim modelini benimsediğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Öğrencilerimizin derslerine çevrimiçi olarak da katılabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Pandemi süresince hem Türkiye'de hem de dünyada e-öğrenme ile ilgili birçok konu tartışmaya açıldı. İngilizce öğretmenliği bölümümüz de kendi alanında uluslararası bir konferans düzenledi. Bu konferansın, İngilizce öğretiminin geleceğini aydınlatacağına ve bize ilham verici dil öğretmenleri hazırlama konusunda fikir vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Demirel'in "dil eğitiminde güncel sorunlar" başlıklı sunumu ile Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Carol Griffiths'in "pandemi döneminde dil eğitimde yaşanılan zorluklar ve başa çıkma stratejileri" ile ilgili sunumu yapıldı. Sonrasında, Avusturalya Monash Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mark Newbrook ve MEF Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Jerome Bush'un konuşmaları ile devam eden konferansta, Dr. Clara Calia (University of Edinburgh, UK) ve Dr. Cristobal Guerra (Universidad Santo Tomas, Chile) "küresel araştırma etiği" üzerine yaptıkları konuşmalarıyla katkı sağladı. Bildiri sunumları, HKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Faruk Kural ve Dr. Rida Anis tarafından yönetildi.