Bu sene YKS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 sınav takvimi: 2021 YKS (TYT-AYT) ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

YKS sınavına kısa zaman kala milyonlarca aday geri sayıma başladı. Haziran ayının gelmesiyle beraber adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. "2021 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında yapılacak?" soruları sınava sayılı günler kalırken araştırma konusu haline geliyor. Her sene milyonlarca yükseköğretim adayının katılım sağlayacağı sınavın bu sene de Haziran sonunda belirlenen tarihlerde üç oturum halinde düzenleneceği biliniyor. Buna göre; YKS sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar…
YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.