Başarılı olamamak dünyanın sonu değil

2017 TEOG birincisi, Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan, yarın LGS'ye girecek olan adaylara önerilerde bulundu. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada Marmara birincisi ve Türkiye ikincisi, bilimsel araştırma fuarı olan ISEF'in yarışmasında da dünya dördüncüsü olan Bayhan "LGS önemli ama hayattaki her şey de bu sınava bağlı değil. TÜBİTAK'tan ve diğer mühendislik projelerinden tanıdığım, müthiş projeler geliştiren arkadaşlarım var. LGS sonuçları çok iyi olmasa da diğer alanlarda çok başarılılar. Her öğrenci sınavda çok başarılı olacak, ilk üçe girecek diye bir şey yok. Motivasyonunuzu düşürmeyin. Eğer LGS'ye istediğiniz gibi çalışmadıysanız dünyanın sonu değil. Üniversite sınavı çok daha önemli bir sınav. LGS'de yaptığınız hataları görüp üniversiteye giriş sınavında bunları telafi edebilirsiniz" dedi.