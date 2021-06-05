E Okul VBS öğrenci girişi: MEB 2021 E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ile LGS sınav belgesi alma nasıl yapılır?

Okullarda uzaktan eğitim sürecinin sonlarına doğru yaklaşılırken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da her geçen artıyor. Bilindiği gibi, okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonuçları, devamsızlık, karne notları, takdir teşekkür hesaplama ve LGS sınav yerleri sorgulama birçok bilgi E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için hemen aşağıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda e-Okul VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız. Bununla beraber, aşağıda yer alan bir diğer bağlantıya tıklayarak takdir teşekkür hesaplama ve ortalama öğrenme ekranı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
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E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ