8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için çok az bir süre kaldı. Öğrenciler, yarın gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde son tekrarlarını yaparak sınav saatini beklemeye başlayacak. Öğrenciler, bir yandan da LGS sınav giriş belgesi başta olmak üzere çeşitli konuları araştırılıyor. Zira, LGS giriş belgesi alma işlemi yapılmadan sınava katılım gösterilemeyecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK VE TOPLAM KAÇ SORU? LGS'DE VELİLER GELEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi yasak mı konusuna yanıt kazandırıldı. Peki, 6 Haziran'da düzenlenecek olan LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve toplam kaç soru sorulacak?

İşte, 2021 LGS sınavı hakkında bilgiler;