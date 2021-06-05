LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olup sınava 8.sınıf öğrencileri katılım gösterecek. Sınav için bazı belgelerin zorunlu olarak öğrencilerin yanlarında bulundurulması gerekiyor. Bunlar arasında; sınav yerlerinin ve bilgilerinin yer aldığı LGS sınav giriş belgesi de yer alıyor. Bu noktada dikkat çeken bir konu başlığı ise "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? 2021 LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?" soruları oluyor. LGS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? 2021 LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları.
LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?
Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.
LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek.
Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?
Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri ile sınava katılabilecek. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınabilecek.
Öğrencilerin, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz yapmayan silgi bulundurması gerekiyor. İsteyen öğrenciler, yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilecek. Ancak cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemeyecek.