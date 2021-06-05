LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olup sınava 8.sınıf öğrencileri katılım gösterecek. Sınav için bazı belgelerin zorunlu olarak öğrencilerin yanlarında bulundurulması gerekiyor. Bunlar arasında; sınav yerlerinin ve bilgilerinin yer aldığı LGS sınav giriş belgesi de yer alıyor. Bu noktada dikkat çeken bir konu başlığı ise "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? 2021 LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?" soruları oluyor. LGS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? 2021 LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları.