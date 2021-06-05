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Giriş Tarihi: 5.6.2021 11:53 Son Güncelleme: 5.6.2021 11:53

ne zaman açıklanacak? 2021 o tarihte açıklanacak!

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuçları o tarihte açıklanacak!

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulanacak. Öğrenciler, iyi bir lise hayali ile zorlu sorular karşısında ter dökecek. Bu noktada, da şimdiden merak konusu oldu. Zira, ile öğrencilerin istedikleri liseye gidip gidemeyeceği belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili bilgiler

LGS olarak da bilinen Liseye Geçiş Sistemi merkezi sınavı 6 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler, güzel bir lise hayalini gerçeğe dönüştürmek için zorlu sorular karşısında ter dökecek. Sınavın ardından en çok araştırılan konulardan birisi ise 2021 LGS sonuçları gelecek. Öyle ki, LGS sınav sonuçları öğrencilerin istedikleri liseye gidip gidemeyeceği belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.

LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuçları o tarihte açıklanacak!
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