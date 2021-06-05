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Giriş Tarihi: 5.6.2021 16:59 Son Güncelleme: 5.6.2021 17:00

'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, ?

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, kırtasiyeler yarın açık mı?

bu hafta sonu Pazar günü uygulanacak. Yarın sabah 9'da öğrencilerin okulda hazır bulunmaları istenirken öğrenciler yanlarında kalem, silgi ve su götürüp götüremeyeceklerini merak ediyor. Geçen sene tarafından öğrencilerin ’de 2 adet yumuşak uçlu siyah kalem, iz bırakmayan silgi, kalemtraş bulundurması gerektiğini açıklamıştı. Bu sene yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım göstereceği LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, ?

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, LGS'de kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen gerekli belgeleri ve uygulamalar hakkında açıklama yaptı. Öğrenciler kalem ve silgiyi yanlarında götürüp götüremeyeceklerini sorgularken MEB tarafından yayımlanan başvuru ve uygulama kılavuzunda merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, kırtasiyeler yarın açık mı? İşte yanıtı

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. LGS'de kalem ve silgi verilmeyecek, öğrencilerin sınavda en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerektiği belirtildi.

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU? LGS'YE KALEM VE SİLGİ GÖTÜRÜLECEK Mİ?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre;

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

LGS'DE YANIMIZDA NELER GETİRMEMELİYİZ?

LGS sınavına girecek olan öğrenciler yanlarında bunları getirmemeleri gerekiyor.

Cep telefonu, dijtal saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar.

Çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar.

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.

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LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, kırtasiyeler yarın açık mı?
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