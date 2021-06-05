LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, LGS'de kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen gerekli belgeleri ve uygulamalar hakkında açıklama yaptı. Öğrenciler kalem ve silgiyi yanlarında götürüp götüremeyeceklerini sorgularken MEB tarafından yayımlanan başvuru ve uygulama kılavuzunda merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, kırtasiyeler yarın açık mı? İşte yanıtı
Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. LGS'de kalem ve silgi verilmeyecek, öğrencilerin sınavda en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerektiği belirtildi.
MEB'in yayımladığı kılavuza göre;
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
LGS sınavına girecek olan öğrenciler yanlarında bunları getirmemeleri gerekiyor.
Cep telefonu, dijtal saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar.
Çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar.
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.