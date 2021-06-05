LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, LGS'de kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen gerekli belgeleri ve uygulamalar hakkında açıklama yaptı. Öğrenciler kalem ve silgiyi yanlarında götürüp götüremeyeceklerini sorgularken MEB tarafından yayımlanan başvuru ve uygulama kılavuzunda merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavında kalem, silgi ve su verilecek mi, kırtasiyeler yarın açık mı? İşte yanıtı

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. LGS'de kalem ve silgi verilmeyecek, öğrencilerin sınavda en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerektiği belirtildi.