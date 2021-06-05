LGS'de maske takmak zorunlu mu, LGS'de maske takılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen maske kullanımı ve uygulamalar hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 LGS sınavında maske takılacak mı? İşte yanıtı…

LGS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavda maske takmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Selçuk LGS'de maske takmanın isteğe bağlı olacağını belirtti.