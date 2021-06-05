LGS'de maske takmak zorunlu mu, LGS'de maske takılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen maske kullanımı ve uygulamalar hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 LGS sınavında maske takılacak mı? İşte yanıtı…
Liseye Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek sınavda maske takmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Selçuk LGS'de maske takmanın isteğe bağlı olacağını belirtti.
Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.
Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.
Katıldığı canlı yayında sınava dair açıklama yapan Bakan Selçuk maske takmanın zorunlu olduğunu ve öğrencilerin ara sıra gözetim altında maskelerini çıkarabileceğini ifade etti.