LGS'de sokağa çıkma yasağı var mı, veliler sınava gelebilir mi? LGS'de sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken Liselere Geçiş Sınavı'na velilerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ortaokul son sınıfta öğrenim gören milyonlarca adayın katılmasının beklendiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. Sınava girecek öğrencilerin velileri de kendilerinin yasak kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda; LGS'de sokağa çıkma yasağı var mı, veliler sınava gelebilir mi? İşte yanıtı…

LGS'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, VELİLER SINAVA GELEBİLİR Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan sınavla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi serbest mi konusuna netlik kazandırıldı. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.