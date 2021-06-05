Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kalitesiyle Türkiye 14.’sü

Dünyadaki üniversiteleri belirli kriterlere göre gözden geçirip puan vererek değerlendirmeye tabi tutan Center for World University Rankings (CWUR) sıralamasında Mersin Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 1079. sırada yer aldı.

Mersin Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan değerlendirmede ise 14. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Söz konusu sıralama, eğitimin kalitesi yüzde 25, mezunların iş bulma oranı yüzde 25, öğretim kadrosunun kalitesi yüzde 10, araştırma sayısı yüzde 10, yüksek kalite yayın sayısı yüzde 10, dışarıdaki etki yüzde 10 ve üniversitenin yayınladığı kitap ve makalelerden yapılan alıntı sayısı yüzde 10 faktörlerine göre yapılıyor. CWUR'un bu değerlendirmesi dünya çapında 99 ülkeye ait 20 bin üniversiteyi kapsıyor ve bu haliyle küresel olarak yapılmış en geniş akademik değerlendirme niteliği taşıyor.