LGS sınavının 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı MEB tarafından duyurulmuştu. Sınava kısa bir süre kala ise "Yarın sınav var mı, ne sınavı yapılacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de iki oturum halinde düzenlenecek olan sınav 17 bin 793 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için Covid-19 tedbirleri alınmış olup, salgın nedeniyle okul bahçesine veliler alınmayacak. Bu kapsamda; yarın sınav var mı, ne sınavı yapılacak? 2021 LGS sınavı yarın saat kaçta yapılacak ve tarihi değişti mi?
LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.
LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?
Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.
LGS'DE KAÇ SORU VAR?
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS'DE VELİLERİN GELMESİ SERBEST Mİ?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.
Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sırasının üzerinde olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.
Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.
Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edilecek. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.