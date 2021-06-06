LGS soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! 2021 Sözel & Sayısal LGS sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınava saatler kaldı. Öğrenciler, yarın gerçekleşecek olan sınavda kendilerine yöneltilen 90 soruya cevap verecek. İyi bir lise hayali ile LGS soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından sözel & sayısal soru ve cevap anahtarı için beklemeye koyulacak. Bilindiği gibi, 2021 LGS soru ve cevapları ile öğrenciler alacakları puana yönelik tahminde bulunabiliyor.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevapları sınavın ardından SABAH'ta olacak. Öğrenciler, SABAH'ta yayınlanacak olan LGS soruları ve cevap anahtarı ile alacakları puana yönelik tahminde bulunabilecek.

İşte, 2021 LGS sözel & sayısal soru ve cevapları ile ilgili gelişmeler