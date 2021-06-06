LGS soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! 2021 Sözel & Sayısal LGS sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınava saatler kaldı. Öğrenciler, yarın gerçekleşecek olan sınavda kendilerine yöneltilen 90 soruya cevap verecek. İyi bir lise hayali ile LGS soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından sözel & sayısal soru ve cevap anahtarı için beklemeye koyulacak. Bilindiği gibi, 2021 LGS soru ve cevapları ile öğrenciler alacakları puana yönelik tahminde bulunabiliyor.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevapları sınavın ardından SABAH'ta olacak. Öğrenciler, SABAH'ta yayınlanacak olan LGS soruları ve cevap anahtarı ile alacakları puana yönelik tahminde bulunabilecek.
İşte, 2021 LGS sözel & sayısal soru ve cevapları ile ilgili gelişmeler
Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA OLACAK
LGS soruları ve cevap anahtarı, sınavın ardından sadece SABAH'ta olacak.
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