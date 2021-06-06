Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı bugün tamamlandı. Öğrenciler, 09.30'da başlayan oturumda, LGS sözel soruları kapsamında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil sorularına yanıt verdi. 11.30'daki ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri LGS sayısal soruları öğrencilere yöneltildi. Sınav maratonu tamamlanırken LGS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş de son buldu.

2021 LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH'TA YAYINLANDI!

Sınav bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. 2021 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları Milli Eğitim Bakanlığı ve sabah.com.tr'de yayınlandı.