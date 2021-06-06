Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı bugün tamamlandı. Öğrenciler, 09.30'da başlayan oturumda, LGS sözel soruları kapsamında Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil sorularına yanıt verdi. 11.30'daki ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri LGS sayısal soruları öğrencilere yöneltildi. Sınav maratonu tamamlanırken LGS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş de son buldu.
Sınav bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. 2021 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları Milli Eğitim Bakanlığı ve sabah.com.tr'de yayınlandı.
LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!
Aşağıdaki bağlantılara tıklayıp 2021 LGS soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.
LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
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Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi 2021: MEB LGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.
Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.LGS puan net hesaplama 2021 - LGS puan hesaplama nasıl yapılır, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.
Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması için kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takıldı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunduğundan isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkardı.
Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.LGS'ye kaç öğrenci girdi? 2021 LGS kaç kişi başvurdu, lise sınavına kaç öğrenci girdi?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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