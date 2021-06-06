Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı bugün yapıldı. Türkiye genelinde düzenlenen sınav, iki oturum şeklinde oldu. Öğrencilere, ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi. Bu noktada, LGS sözel soruları ve cevapları merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı.

LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi 2021: MEB LGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

LGS SÖZEL SORULARI VE CEVAPLARI 2021

Lise sınavı soruları kapsamında Türkçe cevapları, İnkılap Tarihi cevapları ve Dün Kültürü sınav soru cevapları sınavın ardından yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler, LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile sınav sonucuna yönelik ön tahminde bulunabilecek. Lise sınavı LGS soru ve cevapları, MEB'in yaptığı duyurunun ardından sabah.com.tr'de yayınlandı

İşte, lise sınavı LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021