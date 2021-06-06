Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı bugün yapıldı. Türkiye genelinde düzenlenen sınav, iki oturum şeklinde oldu. Öğrencilere, ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi. Bu noktada, LGS sözel soruları ve cevapları merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı.LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi 2021: MEB LGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
Lise sınavı soruları kapsamında Türkçe cevapları, İnkılap Tarihi cevapları ve Dün Kültürü sınav soru cevapları sınavın ardından yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler, LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile sınav sonucuna yönelik ön tahminde bulunabilecek. Lise sınavı LGS soru ve cevapları, MEB'in yaptığı duyurunun ardından sabah.com.tr'de yayınlandı
İşte, lise sınavı LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021
LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!
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LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.LGS puan ve net hesaplama robotu || 2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.
Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.
Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.LGS sınav yorumları 2021: LGS soru yorumları! Bu yıl LGS nasıldı, sorular zor muydu kolay mı?