Hangi sorular eleyici olacak?

2021 Liseye Geçiş Sınavı (
LGS) genel olarak öğrencilerin sözel bölümde fazla zorlanmadığı bir sınav olarak değerlendirildi. Türkçe, inkilap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ile İngilizce sorularının tümü geçmiş yılların LGS sorularına göre daha kolay hazırlanmıştı. Ancak matematik soruları öğrencilerin en çok zorlandığı sorular oldu. Matematik sorularının neredeyse yarısı öğrencileri zorlayacak sorulardan oluştu. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak fen bilimlerinde de iki soru öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de zorladı. Peki öğrencileri en çok hangi sorular terletti? Hangi testten hangi soruları doğru yanıtlayanların sıralamaları yükselecek? Oğuzkaan Koleji
Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz
ve bölüm başkanları eleyici olan soruların hangileri olduğunu şöyle sıraladı:
TÜRKÇE
TÜM sorular MEB kazanımlarına ve yayınlanmış örnek sorulara uygun hazırlanmış. Soruların önceki yıllardan farkı bu yıl görsel sorulara ve uzun paragraf sorularına yer verilmemiş olması. Dilbilgisi konuları müfredattan çıkarılmıştı. Yazım noktalama ve yazı türleri ile ilgili da soru da sorulmamış, ilk defa deyim sorulmuştur. A kitapçığı 20 ve 14'üncü sorular öğrencileri zorlamış.
İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
AĞIRLIKLI olarak MEB kazanımlarına ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmış. Örnek sorularda olduğu gibi bu yılki LGS harita yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerilerini içeren, orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirilebilir. Sınavın belirleyici soruları 4'üncü ve 9'uncu sorular olacaktır. 9'uncu soru 7'inci sınıf kazanımlarını içerdiği, 4'üncü soru ise çeldiricilerin yüksek olmasından kaynaklı olarak diğer sorulara göre biraz daha zorlayıcı olacaktır.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
A kitapçığı 9'uncu soru seçenekler birbirine yakın olduğu için öğrencileri zorlayabilir. Diğer sorular her öğrencinin yapabileceği düzeyde hazırlanmıştır. Sınavın geneli kolay olarak değerlendirilebilir.
İNGİLİZCE
BÜTÜN sorular MEB kazanımlarına uygun ve yayınlanmış örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Bugüne kadar ki sınavlara göre oldukça kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Öğrencilerin en çok zorlanabileceği soru A kitapçığı 7'inci sorudur.
MATEMATİK
MEB kazanımlarına uygun bir sınav hazırlanmış olmakla birlikte oldukça zorlayıcı bir sınav olmuş. Öğrencileri en çok zorlayan sorular A kitapçığı 12,13,15,16, ve 19'uncu sorulardır. Matematik soruları ile öğrencilerin işlem yapabilme ve analitik düşünme becerileri ölçülmek istenmiştir. Matematik sınavının oldukça zor olduğu ve sınavın genel belirleyicisi olduğu söylenebilir.
FEN BİLİMLERİ
SINAVIN en zor sorusu A kitapçığı 15'inci sorudur. Bu sorunun çözümü oldukça uzun bir süre gerektirmektedir. 2'nci soru ise yeterince anlaşılır olmadığı için eleyici olacaktır. Orta zorluk derecesinde bir sınav olduğu söylenebilir.