Katarsis Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Psikolojide Katarsis Nedir?

Katarsis bir Psikoloji terimi olarak bu alanda araştırma yapanlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Özünde "duygu boşalımı" anlamına gelen bu kelime, Aristotales vasıtasıyla literatüre kazandırılmış, Freud'un çalışmalarıyla psikoterapiye büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Bu kelimeyle ilk kez karşılaşanlar için, katarsis ne demek, katarsis kelime anlamı nedir gibi soruların yanıtı haberimizde.

KATARSİS NE DEMEK TDK?

Katarsis Türk Dil Kurumu sözlüğündeki kelime anlamıyla "seyircinin acıma ve korku gibi duygular aracılığıyla iç arınmaya ve duygusal adalete yönelmesi durumudur. Bu terim ilk kez Aristotales'in Poetika'sında kullanılmıştır. Kökeni Yunanca'ya kadar dayanan ve "arınma, temizlenme" anlamındaki kathairein sözünden türeyen bu kelime, Poetika'da trajedinin seyirci üzerindeki etkisini ifade etmek üzere kullanılır.

KATARSİS NE DEMEK PSİKOLOJİ ANLAMI

Katarsis kelimesi esasında ruh dönüşümü ya da ruhsal başkalaşım olarak ifade edilir. Psikolojide, Freud'un önderlik ettiği psikanaliz kuramında yer tutar. Psikolojide katarsis yöntemi, travmaya yol açan ve bilinç dışına atılan duyguların bilinç üstüne getirilerek duygu boşalımı yaratılması, böylece hastanın patojen duygulardan ve nevrotik belirtilerden arındırılmasıdır.

KATARSİS YAŞAMAK NE DEMEK?

Katarsis yaşamak özetle duygu boşalımı ya da psikolojik arınma anlamlarına gelir. Psikolojik terapide bir yöntem olan katarsis, içte biriken duyguların gün yüzüne çıkarılması ile gerçekleşir. İçe atılan ve yüzleşilmeyen duyguların, endişelerin ve travmaların insanı hem ruhen hem de bedenen hasta ettiği tüm psikologlar ve tıpçılar tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle, bastırılan ve bilinçaltına itilen bu duyguları gün yüzüne çıkarmak ve onlarla yüzleşerek ortadan kaldırmak amaçlanır.

KATHARSİS NEDİR FREUD?

Katharsis, Freud'un uyguladığı psikanaliz tedavisinde kullandığı yöntemlerden biridir. Bireyin saldırgan duygularından arındırılması amacıyla uygulanan ve serbest çağrışıma dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilinçaltındakilerin bilinç üstüne çıkarılmasına dayanır. Bilinçaltına itilen ve görmezden gelinen duygu ve düşünceler, hayal kırıklıkları, korku ve kaygılar kişinin ilerlemesini engeller. Bu ket vurucu hissiyatları açığa çıkarıp yok etme işi de katarsis olarak adlandırılır.