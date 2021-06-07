ÖSYM KPSS 2021 başvurusu son tarihi nedir? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

Mayıs ayında başlayacak olan KPSS başvuru süreci devam ediyor. A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına katılacak olan vatandaşlar bu noktada ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini Haziran'da belirlenen tarihe kadar tamamlayacak. Bu noktada "KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuya dair tüm detayları başvuru kılavuzu ile duyurmuştu. Buna göre; 2021 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...