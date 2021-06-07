LGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bir milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 6 Haziran Pazar günü toplamda iki oturumla gerçekleşti. Adaylar sözel ve sayısal konularda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken sınavın ardından bugün de milyonlar LGS sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? Sorularını gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada LGS sonuç tarihini duyurdu ve ay sonunu işaret etti. İşte konuya dair MEB'den gelen o açıklama ve detaylar…
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
2021 LGS MARATONU TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA!
LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!
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