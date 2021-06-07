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Haberler Eğitim Haberleri LGS sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? LGS sonuçları için tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 7.6.2021 08:59 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:59

sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? sonuçları için tarih belli oldu!

LGS sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? LGS sonuçları için tarih belli oldu!

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen sınav sonuçları için tarih verdi. Binlerce ortaokul son sınıf öğrencisinin katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihle beraber adaylar detayları araştırmaya başladı. Sözel ve sayısal olmak üzere toplamda iki oturumdan gerçekleşen sınavda matematik soruları adayları oldukça zorlamıştı. Sınavın ardından bugün de binlerce kişi “ sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. MEB tarafından yapılan açıklamada ay sonu işaret edilmişti. Buna göre; sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

sonuçları için heyecan dorukta. Bir milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 6 Haziran Pazar günü toplamda iki oturumla gerçekleşti. Adaylar sözel ve sayısal konularda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken sınavın ardından bugün de milyonlar sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? Sorularını gündeme taşıdı. yaptığı açıklamada LGS sonuç tarihini duyurdu ve ay sonunu işaret etti. İşte konuya dair MEB'den gelen o açıklama ve detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2021 LGS MARATONU TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA!

LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!

Aşağıdaki bağlantılara tıklayıp soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? LGS sonuçları için tarih belli oldu!
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