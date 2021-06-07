LGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bir milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 6 Haziran Pazar günü toplamda iki oturumla gerçekleşti. Adaylar sözel ve sayısal konularda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken sınavın ardından bugün de milyonlar LGS sınav sonuçları ne zaman ve kaç günde açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? Sorularını gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada LGS sonuç tarihini duyurdu ve ay sonunu işaret etti. İşte konuya dair MEB'den gelen o açıklama ve detaylar…