6 Haziran 2021 Pazar günü uygulanan LGS sınavı tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan sınav için öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamışlardı. Sınav öncesi ve sınav sonrası ise farklı konu başlıkları araştırılıyor olacak. Özellikle sınav sonrası "LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusunun yanıtı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılacak. Bu kapsamda; LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? LGS soru yorumları 2021
LGS NASILDI, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
LGS 2021 yorumları için öğrenciler kolay yorumunda da bulundu, zor açıklaması da yaptı. İşte gelen yorumlar...
- sözel çok güzel geçti sayısal baya zordu
- şöyle söyliyim sözel baya iyidi güzeldi sayısalda baya zordu. bir tane sorunun 3 kere şıkını değiştirdim midem bulandı
- Wuuu lgs bitti gitti geçti çok şükür sınavınız nasıl geçti benim sözel kolay sayısal biraz zorluydu
- tyt'de sol elinde peceteyle gozyaslarini silip sag elinde kalemle mat problemlerini cozmeye calisan ben vs lgs mat cok zor geldigi icin salip yarim saat erken cikan kardesim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar." notuyla yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı.
Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.
Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin. Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak."
15 dakika kuralı nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.
"Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım, ne getirmeliyim? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?"
"Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin.
Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk "Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" dedi.
LGS'de alınan Korona önlemleri
Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;
"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.
Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.