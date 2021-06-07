LGS'ye kaç öğrenci girdi? 2021 LGS kaç kişi başvurdu, lise sınavına kaç öğrenci girdi?

İyi bir lisede okumak isteyen yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, 2021 LGS sınavına 6 Haziran'da katılım gösterdi. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için LGS soruları karşısında ter döktü. Gerek öğrenciler gerekse velileri ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, LGS sınavına kaç kişi girdi ve LGS'ye kaç öğrenci başvurdu konusu geliyor. LGS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler ve yakınları sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 LGS sınavına kaç kişi girdi? LGS'ye kaç öğrenci başvurdu ve sınava girdi? Detaylar şöyle;
Eğitim Uzmanı Derya Kargılı 2021 LGS ile ilgili önemli yenilikleri ve öğrencilerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı.
LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu. Bence, bu adayların, yaklaşık olarak 1 milyonu sınava girecek. Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı, 1milyon 800 bin idi. 2012 yılında 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine varan fazladan yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de 2020 LGS' de sınava giriyor olması bir yığılmayı göstermişti. Bu yıl öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme şansı geçtiğimiz yıla nazaran daha da arttı. Çünkü öğrenci sayısı normale döndü.
SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA OLACAK
LGS soruları ve cevap anahtarı, sınavın ardından sadece SABAH'ta olacak.