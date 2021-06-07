Muaf Ne Demek? Muaf Olmak ve Muaf Tutulmak Nedir?

Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan yasak ve kısıtlamalardan bazı kişi ve mesleklerin muaf tutulduğu biliniyor. Ayrıca eğitimde ders muafiyeti ve sınav muafiyeti gibi kullanımlarda da bu kelimeye rastlanıyor. Bu sebeple muaf ne demek, muafiyet ne demek, muaf olmak nedir gibi sorular cevap arıyor. "Genelgeçer uygulamadan belli kişilerin istisnai şekilde dışarıda bırakılması" olarak yorumlanan muaf kelimesinin anlamı ve etimolojik incelemesi haberimizde.

MUAF KELİMESİ ANLAMI NEDİR?

Muaf kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup "af" köküne dayanmaktadır. Arapça'da mu'af şeklinde yer alan bu sözcük, "silmek, affetmek" fiilinin isimleşmiş halidir ve "affa uğramış, ayrı tutulmuş, istisna" gibi anlamlara gelir.

MUAFİYET NE DEMEK?

Muafiyet, bir durumdan ya da olaydan ayrı tutulma, tenzih edilme, dışarıda bırakılma gibi anlamlara gelir. Bir yükümlülükten bağışık tutulmak şeklinde yorumlanır. Biyoloji'de ise bu terim bağışıklık anlamına gelmektedir.

SINAVDAN MUAF OLMAK NE DEMEK?

Sınavdan muaf olmak ve dersten muaf olmak kullanımları da öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu durum, söz konusu dersten veya sınavdan sorumlu olunmayacağı anlamına geliyor. Örneğin "Ayşe Matematik dersinden muaf" denildiğinde, Ayşe isimli öğrencinin o dönem Matematik dersini almasına gerek olmadığı anlaşılıyor. Sınavdan muaf olmak da bahsi geçen sınava girme zorunluluğu bulunmamasını ifade eder.

MUAF TUTMAK NE DEMEK?

Muaf tutmak, bir kişi ya da kurumun; geneli ilgilendiren bir durumdan belli kişi veya kişileri tenzih etmesi, ayrı tutması anlamına gelir. Muaf tutulan kişiler, geri kalandan bağımsız olarak söz konusu durumun dışında kalmaktadır. Örneğin koronavirüs pandemisi sürecinde uygulanan yasaklardan muaf tutulanlar, herkes sokağa çıkma yasağına tabiyken dışarı çıkmakta özgürdür. Ancak bu özgürlük belli şartlarla sağlanmaktadır. Muafiyet herkese uygulanan bir durum olmayıp muafiyet gerektiren haller duruma göre değişiklik göstermektedir.