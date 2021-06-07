Mükerrer Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Mükerrer Nedir?

Arapça tamlamalarda sıfat vazifesiyle sık sık kullanılan mükerrer kelimesi son zamanların en çok araştırılan yabancı kökenli kelimelerinden biri oldu. Mükerrer ne demek, mükerrer nedir gibi sorularla incelenen bu kelime köken ve anlam yönünden inceleniyor. İsmi "tekrar eden" anlamına gelecek şekilde niteleyen bu sözcük hakkında ayrıntılı inceleme haberimizde.

MÜKERRER TDK ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli bir sıfat olan mükerrer sözcüğü tekrîr "tekrar etmek" sözcüğüne dayanmaktadır. Tekrarlı, tekrar olunmuş, iki ya da daha fazla örneği olan manalarına gelmektedir. Defalarca yapılan, yinelenen manalarında kullanılır. Yani bir ismin önünde "mükerrer" sfıatı görülürse, söz konusu ismin tekrarlayan bir durumu temsil ettiği anlaşılmalıdır. Ayrıca gazete ve kitap için "tekrar basılan, birden fazla baskısı olan" anlamlarına da gelmektedir.

MÜKERRER NE DEMEK TDK?

Tekrar köküne dayanan mükerrer kelimesi, önüne geldiği ismi "tekrarlayan, tekrarı olan" anlamına gelecek şekilde niteleyen bir sıfattır. Bu kelimeden mükerreren "tekrar ederek, tekrar tekrar" mükerrerat "defalarca tekrarlanmış" gibi kelimeler türetilmiştir.

MÜKERRER SAYI NE DEMEK?

Mükerrer sayı, dergi basım işleminde derginin aynı sayısının tekrar basılması anlamına gelmektedir. Bu durum, mevcut baskıda bir değişiklik olduğunda, hatalı basımın düzeltilmesi gerektiğinde gerçekleşir.

MÜKERRER İŞLEM NE DEMEK?

Çeşitli iş kollarında hatalı işlemleri ifade etmek için de mükerrer kelimesi kullanılmaktadır. Mükerrer işlem ifadesi de özellikle muhasebe ve bankacılık işlemlerinde tekrar eden hatalı işlemleri belirtmek için tercih edilen bir ifadedir.

MÜKERRER KELİMESİNİN KULLANILDIĞI CÜMLELER

"Bir mükerrer firar vak'ası" (Reşat N. Güntekin)

"Hurûb-ı mes'ûde, yâni galebât-ı mükerrere sâyesinde vücûda gelen büyük devletler, gariptir ki harbin azalmasına ve sanâyiin çoğalmasına sâîdirler" (Cenap Şahâbeddin).

"İstediğiniz kitabı veremem, çünkü mükerreri yok." (İkinci bir nüshası yok, devamı ya da tekrarı yok)

Hiç mükerreren cinâyet mahkemelerine, hapishânelere girmiş çıkmış bir adam, bizim gibi henüz sâbıkası olmayanlara selâm vermeye tenezzül eder mi demiş (Fâik Reşat).