Mütevazı Ne Demek? TDK Sözlükte Mütevazı Nedir?

Kelimelerin anlamını ve kökenini inceleyen pek çok kişi, mütevazı kelimesiyle ilgili sözlük maddelerini de ziyaret ediyor. Toplumda ve dinde onay gören bir kişilik özelliği olan mütevazı olma hali, doğru yazılışı ile de araştırılıyor. İşte mütevazı ne demek, mütevazı olmak ne demek, TDK sözlük anlamına göre mütevazı nedir sorularının yanıtı.

MÜTEVAZI MI MÜTEVAZİ Mİ?

Mütevazi nasıl yazılır sorusu bu kelimeyle alakalı sorgulamaların en başında geliyor. Zira Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen kelimeler Türkçe kelime kuruluşuna uygun olmadığı için pek çok kişi bu kelimeleri Türk dil yapısına uydurmaya çalışarak yanlış kullanıma sebep oluyor. Bu kelimenin doğru yazılışı "mütevazı" şeklindedir.

MÜTEVAZI NE DEMEK?

Arapça kökenli olan bu sözcük, Arapça'da "tawadu" şeklinde yazılan ve peltek z ile oluşturulan kelimeden türemiştir. Bu kök dilimizde "tevazu" şeklinde varlığını korumaktadır. Arapça'da mu-/mü- ön eki başına geldiği fiili failine dönüştürür. Arapça'da "mutawadı" olup dilimize mütevazı şeklinde geçen sözcük ise tevazu sahibi, tevazu gösteren, alçakgönüllü anlamına gelir.

MÜTEVAZI OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Mütevazı olmak alçakgönüllü olmak, tevazu etmek, gösterişten uzak olmak anlamlarına gelir. Yüce gönüllüğünün bir işareti olan mütevazı olma hali, kibirliliğin tam karşısında yer alır. Bu sebeple dinimizde de yeri büyüktür. Allah, kibirli olanları sevmez ve Müslümanlara alçakgönüllü olmayı emreder. Dolayısıyla Müslümanlar iyi bir insan olmak için mütevazı olmanın bir gereklilik olduğunu iyi bilir. Mütevazı insanlar yaptıkları işle ve oldukları kişiyle övünmeyi sevmez, yalnızca yaparlar. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Alçak gönüllülük, kişiyi yüceltir" buyurmuştur.

MÜTEVAZI ÖRNEK CÜMLELER

Gerçek tevazu, bütün iyiliklerin başıdır. (Hz. Muhammed)

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. (Abdülmelik bin Mervan)

Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir. (Hz. Ali)

Mütevazı olmak er kişinin işidir.

Kibirlenmeyi çok insan yapar ama mütevazılığı herkes yapamaz.

Hataları ve kusurlarını bilen bir adamdan daha mütevazı kimse yoktur.

Öğrencilerimize mütevazı olunması gerektiğini anlatmalıyız.

Sanırım mütevazı insanlar çoğu zaman kaybediyor.