Obsesif Ne Demek? Obsesif Nedir? Kimlere Obsesif Denir?

Esasında bir rahatsızlık olan obsesif kelimesi, günlük hayatta da sıkça kullanılır hale geldi. Alanında uzman doktorlar tarafından teşhis edilen bu rahatsızlık, bazı yanlış kullanımlara sebebiyet vermekle birlikte OKB problemi yaşamayan kişiler için de kullanılır oldu. Bu durumdan kaçınmak adına pek çok kişi obsesif ne demek, obsesyon nedir, obsesif ne demek sorularıyla bu kelimenin doğru kullanımını araştırıyor. Obsesif Kompulsif Bozukluk olarak adlandırılan bu hastalık hakkında tıbbi bilgi haberimizde.

OBSESYON NE DEMEK?

Latince obsess- "kuşatmak" kökünden türetilen obsidere kelimesi, Fransızca'ya obsession şeklinde geçmiştir. Kuşatma anlamını da korumakla birlikte daha çok "cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali" anlamıyla kullanılmaktadır. Obsesyon durumu, ortaya çıktığı ilk dönemlerde şeytanın vesveseleriyle beyni kuşatması şeklinde yorumlandığı için bu kelimeyle ifade edilmiştir. Psikolojide saplantı, insanın günlük yaşamını derinden etkileyen fikir veya sıkıntılar şeklinde karşılık bulur.

OBSESİF NE DEMEK?

Obsesyon halinde olan kişilere obsesif adı verilir. Bu durum, anlık ve gelip geçici olumsuz fikirleri ve huzursuzluk halini değil; günlük hayatı etkileyecek kadar şiddetli olan, kontrol edilemeyen takıntılı düşünce ve hareketleri ifade etmek amacıyla kullanılır.

KİMLERE OBSESİF DENİR?

Son yüzyılda giderek artan OKB vakaları her yüz kişiden 2 veya 3'ünde görülmektedir. Obsesif kişiler birtakım fikir, düşünce ve dürtüleri mantıksız bulsalar bile zihinlerinden uzaklaştıramaz. Kendileri veya sevdiklerinin öleceği, başlarına kötü bir şey geleceği fikirleri sürekli olarak zihinlerini meşgul eder. Bu düşüncelerin oluşmasını engelleyemedikleri için bu fikirler kişinin günlük hayatını ve hareketlerini etkiler. Olası risklere karşı önlemler almaya zorlar. Bu nedenle hastalar güvenli durumlara bile temkinli yaklaşırlar. Tekrarlayan hareketlerin kaynağı da alınan önlemin yetersiz görülmesi ihtimalidir. Bu sebeple OKB rahatsızlığı kaygı bozukluğu yani anksiyete hastalığını da beraberinde getirir.

OKB NEDEN OLUŞUR?

Genellikle ergenlik dönemi ve 20-30 yaş aralığında ortaya çıkan bu hastalık, stres altında kalan ve yaşının üzerinde sorumluluk alması gereken çocuklarda da görülebilmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülen bu hastalığın oluşum sebebi hakkında net bir açıklama yoktur. Ancak bu hastalığın fazla hassas ve düşünceli bireylerde, her şeyi kontrol etme gayesi güdenlerde, kontrol bağımlısı ve düzen takıntısı olan ebeveynlerin çocuklarında daha çok görüldüğü gözlemlenmiştir. Uzmanlar, hastalığın altında yatan bir travma olması ihtimalinde de görüş birliği içindedir.

OBSESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Düzen, kusursuzluk ve simetri dürtüsü ve bunun sağlanamaması halinde ciddi boyutta huzursuzluk,

Güven problemi ve sürekli kuşku,

Günahkar düşüncelerden korkma ve buna rağmen bu düşünceleri önleyememe,

Hatadan korkma ve bundan kaçındıkça daha çok hata yapma,

Kalabalık ortamda rezil olma ve küçük düşme korkusu,

Mikroplardan ve pislikten korkma,

Başkalarına zarar vermekten ya da zarar gören insanlara yardım edememekten korkma.

KOMPÜLSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu korkular kişiyi tekrarlayan hareketlere götürür ki bu hareketler de kompülsiyon olarak adlandırılır. Bazı hastalarda yalnızca obsesyon görülürken bazıları ise kompülsif hareketlerden kendini alamaz. Sık sık el yıkama; vanaları, prizleri ve kapıları tekrar tekrar kontrol etme; yapılacak işleri belli bir sayıyla ve aynı sırayla yapma; kendi kurduğu düzen bozulduğunda huzursuz olma gibi durumlar sayılabilir.

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK TEDAVİSİ VAR MI?

Obsesif kompulsif bozukluk ilaçlarla ve çeşitli psikolojik tedavi yöntemlerle bu hastalığın önüne geçmek mümkündür. Ancak hastalığın hangi aşamada olduğu ve hastanın tedaviye istekli olup olmaması tedavinin etkili olması ve kısa sürede sonuç vermesi açısından önemlidir.