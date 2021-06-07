Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

İstanbul'da yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi. Öğrenci Burhan Sakallıoğlu, yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.

"OKULU ÇOK ÖZLEDİM"

Öğrenci Arda Ege, sabah erken kalkıp okula geldiğini anlatarak, "Okulu özlemiştim. Okula gelmek önemli." diye konuştu.

Öğrenci Kaan Tuna, yeniden okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten bir şey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum." ifadelerin kullandı. Açılış törenine Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.