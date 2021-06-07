Moda ve giyim sektöründe sıkça kullanılan, alışveriş esnasında sık sık karşımıza çıkan oversize ifadesi İngilizce bilmeyenler tarafından merakla inceleniyor. Bu kelimenin bilinmemesi, bedenin yanlış anlaşılmasına ve hatalı alışveriş yapılmasına sebep olabilir. Bu nedenle bu kelimeyle karşılaşan vatandaşlar, oversize ne demek, oversize kalıp, t-shirt, sweatshirt nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelime hakkında ayrıntılı bilgi ve oversize kelimesinin anlamı.

OVERSIZE NE DEMEK?

Oversize kelimesi over ve size sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur. İngilizce'de over büyük, size ise beden anlamlarına gelir. Oversize ifadesi ise büyük beden manası taşır ve büyük kesim kıyafetleri temsilen kullanılır. Ancak bu ifade zaman zaman yanlış anlaşılmalara sebep olabilmektedir. 2XL, 3XL gibi büyük bedenleri temsil ettiği düşünülmektedir. Fakat oversize ile kastedilen büyük beden bu değildir.

OVERSIZE KAÇ BEDEN?

Oversize teriminin doğrudan karşıladığı bir beden yoktur. Oversize bir kıyafetin bedeninden daha büyük kalıpta hazırlanması durumunu ifade eder. Örneğin M beden bir oversize kazak L kalıba göre kesilir.

OVERSIZE TİŞÖRT NE DEMEK?

Oversize tişört ya da t-shirt, bol kesim tişörtleri tanımlamak için kullanılır. Dökümlü ve salaş duran oversize tişörtler genelde kotla ya da şortla birlikte kullanılmaktadır.

OVERSIZE GİYİNMEK NE DEMEK?

Moda akımları arasında en çok rağbet gören ve farklı kesimlerce kullanılan oversize parçalar, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Bu parçaların kullanıldığı ve asla demode olmayan bu giyim tarzı oversize giyinmek olarak ifade ediliyor. Tişört, gömlek, kazak, palto gibi oversize üst parçalar, genellikle dar alt parçalarla birlikte kullanılır. 2000'li yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyada hala varlığını koruyan bu moda akımı, hemen hemen bütün kıyafetlerde yer bulmaktadır.