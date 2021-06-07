Tıp dilinde pnömoni, halk arasında zatürre olarak bilinen hastalık koronavirüs salgını sürecinde her zamankinden daha fazla gündeme gelmeye başladı. Koronavirüsün akciğerlerde bıraktığı hasar sonucu bazı hastalarda pnömoni geliştiği biliniyor. Bu sebeple sıkça duyulan bu hastalık pnömoni ne demek, tıpta pnömoni nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir gibi sorularla gündeme geliyor.

PNÖMONİ NEDİR?

Akciğerde bulunan hava keseciklerinde iltihaplı bir sıvının birikmesi ile oluşan hastalığa pnömoni adı verilir. Pnömoniye bakteriler, virüsler ve bazen de mantar enfeksiyonları yol açar. Pnömoni ya da halk diliyle zatürre son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Zatürre mikrobu, hastanın öksürmesi ya da aksırması ile havaya karışır ve saatlerce ortamda asılı kalır. Bu mikropların solunması kişiyi hasta eder.

TIPTA PNÖMONİ NE DEMEK?

Bağışıklığı düşük olanlar pnömoniden daha çok etkileniyor. Ayrıca önceden bir akciğer hastalığı bulunanlar da bu hastalığa daha kolay yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 100 kişiden 1 ya da 2'si pnömoniye yakalanıyor. Dünya üzerinde meydana gelen ölümlerin yüzde 7'sinin pnömoni kaynaklı olduğu biliniyor.

ZATÜRRE - PNÖMONİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öksürük

Ateşlenme

Hızlı nefes alma ve nefes darlığı

Akciğerlerden öksürük veya yeşil mukus (balgam)

Siyanoz

Derin nefes alırken (plöritik ağrı) genellikle kötüleşen göğüs ağrısı

Kafa karışıklığı veya deliryum

Hızlı kalp atışı

Yorgunluk ve çok bitkin hissetmek

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Titreme nöbetleri

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Terlemek

PNÖMONİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Pnömoni belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok benzediği için başka hastalıklarla sık sık karıştırılmaktadır. Bu durum da zatürrenin tedavisini geciktirmektedir. Erken teşhis edilen zatürre kısa süre içinde kolayca iyileşir. Teşhiste geç kalınması tedavinin daha ağır geçmesine ve daha uzun sürmesine sebep olur.

ZATÜRRE HASTALIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Tedavi yöntemi pnömoninin türüne ve semptomlarına göre şekillenir. Bakteriyel zatürrede antibiyotikler kullanılırken viral pnömonide bolca sıvı alımı ve dinlenme tavsiye edilir. Mantar kaynaklı olanlarda ise antifungal ilaçlar kullanılır. Bunlara ek olarak ağrı kesici, ateş düşürücü ve öksürük ilaçları da kullanılır. Hastalar genellikle 1 hafta içinde büyük ölçüde iyileşme gösterir.