Uluslararası konferansa Türkiye’den HKÜ doktora öğrencisi davet edildi

Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen Robert Solow'un başkanlığını yürüttüğü, Kuzey İtalya'daki I.S.E.O (Institute for Studies on Economics and Employment) Enstitüsü, 17. geleneksel konferansını "Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi" konusu altında yapacak. Bu yıl online olarak yapılacak konferansa dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacıların katılımı beklenirken Türkiye'den, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) doktora öğrencisi olarak öğretimi süren, Fırat Cem Doğan davet edildi. Fırat Cem Doğan, HKÜ'de araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ

Dünyaca ünlü Nobel Ekonomi Ödüllü Ekonomist Franco Modigliani tarafından 1998 yılında kurulan, kendi soyadıyla ortaya koyduğu büyüme modeliyle, 1987 yılında Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen Robert Solow'un başkanlığını yaptığı I.S.E.O enstitüsüne, dünyanın en seçkin üniversitelerinden doktora öğrencileri katılacak. Konferansa: Stanford University, Cambridge University, Harvard University ve Oxford University gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacı ve doktora öğrencilerinin davet edildiği bildirildi.

BÜYÜK BİR ONUR

Dünyaca ünlü konferansa HKÜ ve Türkiye adına katılmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Cem Doğan, "Konferansta ülkem için önemli analizler ve çıkarımlar yapacağım. Bu çıkarım ve analizleri, eğitim gördüğüm üniversitemde öğretim elemanlarımla detaylı inceleyeceğiz. Katıldığım konferanstaki verileri ülkem adına ne gibi katkılar sağlayacağı düşüncesiyle, çeşitli çalışmalarda kullanmak en büyük hedefimdir. Konferansa katılmamda bana destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli başta olmak üzere üniversitedeki tüm öğretim elemanlarına ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyetine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.