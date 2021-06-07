YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. 26-27 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.

YKS NE ZAMAN? 2021

Üniversite hayali kuran binlerce gencin heyecanla beklediği 2021 YKS ne zaman? Sorusu ile sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.