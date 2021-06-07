YKS sınav yerleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Milyonlarca öğrenci YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken (AYT, TYT, YDT) sınav tarihleri de belli oldu. YKS sınav yerleri ile öğrencilerin hangi oturuma nerede katılım göstereceğini belli olacak. Buna göre YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 YKS ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. 26-27 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.
Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.
Üniversite hayali kuran binlerce gencin heyecanla beklediği 2021 YKS ne zaman? Sorusu ile sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.