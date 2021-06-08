O dönemde Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan neredeyse bütün devletlerin yönetim anlayışını değiştiren, imparatorlukların yıkılıp yeni devletlerin kurulmasına sebep olan 1. Dünya Savaşı sırasında, savunma cepheleri, taaruz cepheleri ve yardım cepheleri olmak üzere 3 farklı koldan cepheler kurulmuştur. Galiçya cephesi ise savunma cepheleri arasında yer alır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları dışında kalır.

GALİÇYA CEPHESİ NEDEN AÇILDI?

Galiçya cephesinin açılma nedenleri çok farklı alanlara dağılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından açılan Galiçya cephesi nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefikleri olan İttifak Devletlerine, yardım etmek istemesi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve diğer müttefikleri ile iletişim kurup mühimmat alımı yaptığı demir yolunu güvence altına almayı amaçlaması.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 500 yıl egemenlik sürdüğü Balkan topraklarını savunmak istemesi.

İttifak Devletleri'nin hem İtilaf Devletleri'ni korkutmak istemesi hem de İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarına ulaşıp İstanbul'u ele geçirmelerinin önüne geçmek istemesi.

İtilaf Devletleri'nin Galiçya cephesinde yer almasının sebebi ise o dönemde çöküş aşamasında olan ve "Hasta Adam" adı ile bilinen Osmanlı Devleti'nin topraklarına erişmek, bu topraklardaki zenginlikleri ele geçirmek aynı zamanda boğazları hakimiyet altına almaktır.

GALİÇYA CEPHESİ NEREDE?

Galiçya cephesi hangi ülkede sorusunun cevabı Galiçya ve Lemberg bölgeleri olacaktır. Lemberg bölgesi bugün bilinen adı ile "Lviv" olarak karşımıza çıkar. Bu bölge günümüzde Ukranya'da yer alır. Galiçya ise 1945 yılından itibaren Polonya ve Ukrayna ülkelerinin sınırları arasında kalmaktadır. Birçok savaşa şahit olan bu bölgenin tarihi önemi hem Polonya hem de Ukrayna için oldukça büyüktür.

Galiçya cephesi hakkında bilgi

Galiçya cephesi sadece 16 gün sürmüştür. 26 Ağustos 1914 tarihinde açılan cephe; 11 Eylül 1914 tarihinde sona ermiştir. 17 gün içerisinde Galiçya cephesinde "Krasnik, Komarow, Gnila Lipa ve Rawa" isimlerinde 4 tane muharebe yaşanmıştır.

Krasnik Muharebesi sırasında Avusturya – Macaristan ordusunun komutanı Viktor Danki'dir. 3. Avusturya – Macaristan Ordusu, bu muharebede Baron Salza'nın komutasındaki 4. Rus Ordusu ile çarpışmış ve Lublin'de gerçekleşen bu muharebe sonrasında Rus Ordusu bozguna uğratılarak 6.000 Rus askeri esir alınmıştır.

Komarow Muharebesi sırasında ise 4. Avusturya – Macaristan Ordusu, Pavel Plehve tarafından komuta edilen 5. Rus Ordusu ile çarpışmış ve yine Rusları bozguna uğratarak 20.000 Rus askerini esir almıştır.

Gnila Lipa Muharebesi sırasında Avusturya – Macaristan Ordusu, Nikolai Ivanov tarafından komuta edilen Rus birliklerine karşı harekete geçmiştir. Bu mübadele ise Nikolai Ruzsky vve Aleksei Brusilow tarafından komuta edilen Rus Ordularının yardıma koşması ile kesin Rus galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

Rawa Muharebesi ise 17 gün süren Galiçya cephesinin son savaşıdır. Bir önceki muharebe sırasında Rus güçlerine karşı kaybeden Avusturya – Macaristan birlikleri geri çekilmeye hazırlanırken Pavel Plehve tarafından kontrol edilen 5. Rus Ordusu, taaruza geçmiş ve bu savaş sonrasında Galiçya cephesi çökmüş, Rus Orduları Lemberg'i ele geçirmiştir. Muharebelerin sona ermesinin ardından Rus birlikleri Doğu Galiçya bölgesinin kesin denetimini sağlamayı başarmıştır.

GALİÇYA CEPHESİ SONUÇLARI

Galiçya cephesinin sona ermesinin ardından Slav askerlerinin büyük bir kısmı taraf değiştirerek Rus Ordusunun tarafında savaşa devam etmeye karar vermiştir. Galiçya cephesinin var olduğu süreç sırasında Rus Ordusundan 40.000; Avusturya – Macaristan Ordusundan 30.000 kişi olmak üzere tam 70.000 asker esir alınmıştır. 90.000 Slav askeri ise yer değiştirmiştir. Galiçya cephesinin bitmesi ile birlikte Rus Orduları Przemyśl Kuşatması'nı düzenlemiştir.

1. Dünya Savaşı Tarihi, Cepheleri, Nedenleri Ve Sonuçları