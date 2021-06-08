Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:20 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:21

A0 boyutu nedir? A0 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Dünyada ISO 216 standartlarına göre A, B ve C olmak üzere 3 tip kâğıt boyutu bulunmaktadır. Türkiye’de ise en çok kullanılan kâğıt boyutu A tipi kâğıtlardır. Bu türlerin içerisinde de A0 popüler kâğıtlardan biridir. A tipi kâğıtların boyut olarak en büyüğü A0 kâğıttır. A0 boyutu nedir? A0 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…