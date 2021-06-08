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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:21 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:21

A1 boyutu nedir? A1 kâğıt boyutu kaç cm, piksel?

A1 boyutu nedir? A1 kâğıt boyutu kaç cm, piksel?

Dünyada en çok kullanılan kâğıt türlerinden biri A1 boyutlu kâğıtlardır. Bu kâğıt türünü diğer kâğıt türlerinden ayıran özelliği boyutunun farklı olmasıdır. Kâğıt boyutları, dünya genelinde standart olarak kullanılan boyutları kapsar. Yani uluslararası kâğıt boyutlarına göre dünyanın farklı bölgelerinde farklı boyut ve isimler kullanılır. A1 boyutu nedir? A1 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte yanıtı…

Dünyanın çoğunda uluslararası bir kâğıt boyutları sistemi kullanılmaktadır. En çok tercih edilen kâğıt türlerinden biri de A1 boyutu olduğu için bu konuyu ele aldık. Eğer sizin de A1 boyutunda kâğıda ihtiyacınız varsa "A1 boyutu nedir?" sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.

A1 BOYUTU NEDİR?

Uluslararası kâğıt boyutu sisteminde, her kâğıdın farklı boyutu vardır. Bu boyutlar matematiksel formüllere göre ayarlanmıştır. A0, en büyük boydur ve 1 metrekaredir. A1, A0'ın yarısı kadardır. A2, A1'in yarısı kadardır ve bu böyle devam eder. Adlarında "B" ve "C" olan boyutlar "A" boyutları arasındadır.

A1 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

Kâğıt boyutlarından biri olan A1 kâğıtları boyutu cm olarak bakıldığında 59,4 cm x 84,1 cm'dir. MM olarak bakıldığında ise 594 mm x 841 mm'dir.

A1 BOYUTU KAÇ PİKSEL?

Pixel olarak A1 kâğıt boyutu 23,40 inç x 33,13 olarak belirlenmiştir.

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A1 boyutu nedir? A1 kâğıt boyutu kaç cm, piksel?
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