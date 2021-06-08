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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:25 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:25

A10 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A10 boyutu nedir? A10 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

A serisi kâğıt boyutları A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 olarak sıralanmaktadır. Kâğıt boyutları numarası büyüdükçe ebatlar küçülmektedir. Bu yüzden A10 kâğıt türünün boyutu merak edilmektedir.A10 boyutu nedir? A10 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Büyük kâğıdın eni bir sonraki kâğıdın boyu olmaktadır. Mesela A9 kâğıt boyutunun iki kadı A8 kâğıt boyutudur. Genel olarak numara büyüdükçe kâğıt ebatları 1/2 oranında küçülmektedir.

A10 BOYUTU NEDİR?

A10 kâğıt türü A serisi kâğıtlar içerisinde yer almaktadır. Boyut olarak farklı olmasından dolayı A10 ismini almıştır. Ülkemizde bu kâğıt türü çok kullanılmamaktadır. Sektörel bazlı kullanım alanları mevcuttur.

A10 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A10 kâğıt boyutu 26 ‌x 37 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 2,6 ‌x 3,7 cm olarak belirlenmiştir.

A10 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A10 kâğıt boyutu piksel cinsinden 1,02 ‌x 1,46 inç olarak hesaplanmıştır.

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A10 boyutu nedir? A10 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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