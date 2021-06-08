Kâğıtların boyutları inç ve mm olarak hesaplandığında farklılık göstermektedir. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 gibi birçok farklı kâğıt boyutları olduğu için baskı öncesi dikkat edilmesi gerekir.

A2 BOYUTU NEDİR?

Dünyanın çoğunda uluslararası bir kâğıt boyutları sistemi kullanılmaktadır. Bu kâğıt türlerinden biri de A2 boyutudur. A0, A1 den sonra A2 gelmektedir. Bunların boyutları hesaplanırken belirli matematik formülüne göre baz alınır. Kâğıt boyutlarının küsuratlı ölçüler vermesinin nedeni; kâğıtların ikiye bölündüğünde aynı formda yeni bir boyut vermesiyle alakalıdır.

A2 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

Kâğıt boyutlarından biri olan A2 kâğıtları boyutu santimetre olarak bakıldığında 59,4 cm x 42,0 cm'dir. Milimetre olarak bakıldığında ise 594 mm x 420 mm'dir.

A2 BOYUTU KAÇ PİKSEL?

Pixel olarak A2 kâğıt boyutu 16,55 x 23,40 inç olarak belirlenmiştir.