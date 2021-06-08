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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:23 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:23

A4 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A4 boyutu nedir? A4 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Dünyada ve özellikle ülkemizde en çok kullanılan kâğıt türleri arasında A4 kâğıtlar vardır. A4 kâğıt türünü ilk defa duyanlar da olabilir. Bu kâğıt türü baskı işleri yapan iş yerlerinde daha çok kullanılıyor. Fakat A4’ün boyutları farklı olduğu için baskı öncesi bu boyutlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. A4 boyutu nedir? A4 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Kâğıt boyutları, dünya genelinde standart olarak kullanılan boyutları kapsamaktadır. Özellikle yaygın kullanılan kâğıt ebatları A3, A4 ve A5 olarak bilinmektedir. Çok sık tercih edilen bu kâğıtların ebatları da birbirlerinden farklıdır.

A4 BOYUTU NEDİR?

A türündeki kâğıt boyutlarını ele alacak olursak; A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 şeklinde sıralanmaktadır. Bu kâğıt türlerinde her bir kâğıt bir sonrakinin 1/2 katı kadardır. A4 kâğıtları ise çok sık tercih edilen kâğıtlardan birisidir.

A4 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

Cm olarak: En 14.8 cm'dir. Boy ise 21 cm'dir.

MM olarak en 148 mm'dir. Boy 210 mm'dir.

A4 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A4 kâğıt boyutu piksel olarak ise 5,83 x 8.27 inç şeklindedir.

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A4 boyutu nedir? A4 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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