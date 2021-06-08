Kâğıtlarda kullanılan ölçüler birçok ülke için evrenseldir. Ancak ölçü birimlerinde farklılık olduğundan bu kâğıt ölçüleri inç ve mm gibi farklı birimlerle kullanılmaktadır. Bu nedenle A5 kâğıt türü boyutunu ele aldık.

A5 BOYUTU NEDİR?

A5 kâğıt türü A0'dan başlayan A10'a kadar giden kâğıt türlerinden bir tanesidir. Günlük hayatta kullanılan ve birçok iş için gerekli olan bir kâğıt türüdür. A5 kâğıt türü diğer kâğıt türlerine göre boyutları farklıdır. Bu yüzden bu kâğıt türünün boyutu hem piksel hem de cm cinsinden merak edilmektedir.

A5 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A5 kâğıt boyutu 148 ‌x 210 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 14,8 ‌x 21,0 cm olarak belirlenmiştir.

A5 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A5 kâğıt boyutu piksel cinsinden 5,83 ‌x 8,27 inç olarak hesaplanmıştır.