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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:23 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:23

A5 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A5 boyutu nedir? A5 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Dünya genelinde belirli kâğıt türleri kullanılmaktadır. Bu kâğıt türleri boyutlarına göre isimlendirilmiştir. Bu yazımızda A5 kâğıt türünü ele alacağız. Birçok işler için kullanılabilen A5 kâğıt türünün boyutu baskı ve fotokopi işlerinde önem arz etmektedir. A5 boyutu nedir? A5 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Kâğıtlarda kullanılan ölçüler birçok ülke için evrenseldir. Ancak ölçü birimlerinde farklılık olduğundan bu kâğıt ölçüleri inç ve mm gibi farklı birimlerle kullanılmaktadır. Bu nedenle A5 kâğıt türü boyutunu ele aldık.

A5 BOYUTU NEDİR?

A5 kâğıt türü A0'dan başlayan A10'a kadar giden kâğıt türlerinden bir tanesidir. Günlük hayatta kullanılan ve birçok iş için gerekli olan bir kâğıt türüdür. A5 kâğıt türü diğer kâğıt türlerine göre boyutları farklıdır. Bu yüzden bu kâğıt türünün boyutu hem piksel hem de cm cinsinden merak edilmektedir.

A5 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A5 kâğıt boyutu 148 ‌x 210 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 14,8 ‌x 21,0 cm olarak belirlenmiştir.

A5 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A5 kâğıt boyutu piksel cinsinden 5,83 ‌x 8,27 inç olarak hesaplanmıştır.

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A5 boyutu nedir? A5 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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