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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:24 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:24

A7 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A7 boyutu nedir? A7 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Farklı amaçlarla kullanılan birbirlerinden farklı boyutlarda pek çok kağıt türünden bahsetmek mümkündür.Bunlardan en çok kullanılanları A2, A3, A4 ve A5 olarak sıralayabiliriz. Fakat bazen A7 kâğıt türü de gerekli olabilmektedir. Bu durumda A7 kâğıt boyutunun bilinmesi gerekir. Çünkü her kâğıt türünün farklı boyutları bulunmaktadır. A7 boyutu nedir? A7 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Tüm dünyada kâğıt ölçüleri birebir aynı olsa da bazı kâğıt türleri çok kullanılmadığı için boyutları bilinmeyebilir. Bunlardan biri de A7 kâğıt türüdür. Matbaa ve basım işleri için kullanılan A7 kâğıt türü boyutlarını hazırladık.

A7 BOYUTU NEDİR?

A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve A10 şeklinde olan A türündeki kâğıt boyutlarından biridir. Dünyada çok kullanılan bir kâğıt türü olmasa da bazı baskı ve matbaa işlerinde kullanılabilmektedir. Bu kâğıt türü boyutundan dolayı A7 ismini almıştır.

A7 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A7 kâğıt boyutu 74 ‌x 105 mm

A7 kâğıt boyutu 7,4 ‌x 10,5 cm

A7 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A7 kâğıt boyutu İNC olarak 2,91 ‌x 4,13 inç şeklindedir.

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A7 boyutu nedir? A7 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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