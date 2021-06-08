Günümüzde en çok kullanılan kâğıt türleri içinde A4 kâğıdından sonra A8 kâğıdı kartvizit boyutu gelmektedir. Diğer standart kâğıt boyutları A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 ve özel boyutlu kâğıtlardır. Baskı yapılacak alanı ölçme ve hesaplama için kâğıt boyutları önem arz eder.

A8 BOYUTU NEDİR?

A türü kâğıt boyutlarından birine A8 kâğıdı denir. A8 kâğıdı farklı ölçülerde olmasından dolayı bu isimle nitelendirilmiştir. A8 kartvizit kart boyutu olarak kullanıldığı için ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

A8 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A8 kâğıt boyutu 52 ‌x 74 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 5,2 ‌x 7,4 cm olarak belirlenmiştir.

A8 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A8 kâğıt boyutu piksel cinsinden 2,05 ‌x 2,91 inç olarak hesaplanmıştır.