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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:25 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:25

A8 boyutu nedir? boyutu kaç cm, piksel?

A8 boyutu nedir? A8 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Kâğıt boyutları, baskı sektöründe hizmet verenlerin ve ofis çalışanlarının bilgi sahibi olması gereken konulardan bir tanesidir. Çünkü gün içerisinde kullanılan kâğıtların boyutları birbirinden farklıdır. Eğer A4 yerine A5 kâğıdı baskılanırsa boyutun farklı olacağı için yapılan işlem boşa gidebilir. A8 boyutu nedir? Buna değineceğiz. A8 kâğıt boyutu kaç cm, piksel? İşte ayrıntılar…

Günümüzde en çok kullanılan kâğıt türleri içinde A4 kâğıdından sonra A8 kâğıdı kartvizit boyutu gelmektedir. Diğer standart kâğıt boyutları A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 ve özel boyutlu kâğıtlardır. Baskı yapılacak alanı ölçme ve hesaplama için kâğıt boyutları önem arz eder.

A8 BOYUTU NEDİR?

A türü kâğıt boyutlarından birine A8 kâğıdı denir. A8 kâğıdı farklı ölçülerde olmasından dolayı bu isimle nitelendirilmiştir. A8 kartvizit kart boyutu olarak kullanıldığı için ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

A8 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A8 kâğıt boyutu 52 ‌x 74 mm olarak hesaplanırken, santimetre cinsinden 5,2 ‌x 7,4 cm olarak belirlenmiştir.

A8 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A8 kâğıt boyutu piksel cinsinden 2,05 ‌x 2,91 inç olarak hesaplanmıştır.

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A8 boyutu nedir? A8 kağıt boyutu kaç cm, piksel?
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